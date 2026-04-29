O Conselho da FIFA aprovou, esta quarta-feira, uma alteração ao regulamento da instituição que vai permitir às futebolistas afegãs, incluindo atletas da seleção feminina de refugiadas do Afeganistão, representar o país em jogos internacionais oficiais.

A medida foi anunciada após uma reunião que decorreu em Vancouver, no Canadá, permitindo aprovar o registo de uma seleção nacional (ou equipa representativa) em circunstâncias excecionais.

O objetivo, segundo refere a FIFA, em comunicado, é garantir que «nenhuma jogadora é excluída da participação em competições internacionais, em conformidade com os princípios de universalidade, inclusão e não discriminação presentes nos estatutos da organização».

De acordo com o regulamento anterior, a FIFA exigia que a equipa fosse reconhecida pela Federação Afegã de Futebol, que não reconhece equipas de futebol feminino devido à proibição da prática do desporto pelas mulheres imposta pelo regime talibã, no poder desde 2021.

Para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, este é um «passo decisivo» e sem precedentes no mundo do desporto. «A FIFA ouviu as jogadoras porque é nosso dever proteger o direito de cada rapariga e mulher a jogar futebol e a representar a própria identidade», disse, frisando que se trata de um grupo de mulheres corajosas «dentro e fora do campo».

A reforma anunciada baseia-se na estratégia da FIFA para o futebol feminino no Afeganistão, aprovada em maio do ano passado, após a criação da Afghan Women United, equipa patrocinada pela entidade máxima do futebol mundial que oferece oportunidades às mulheres afegãs que vivem fora do país.

«Decisão reconhece as afegãs como atletas com o direito de competir»

Agora e pela primeira vez, o grupo de atletas afegãs pode vir a representar o Afeganistão em jogos oficiais «com pleno reconhecimento desportivo».

«Esta decisão reconhece as futebolistas afegãs não como vítimas das circunstâncias, mas como atletas de elite com o direito de competir, de serem vistas e respeitadas. Demonstra o que se pode alcançar quando o desporto é regido por valores e liderança», afirmou Nadia Nadim, atleta nascida no Afeganistão que jogou mais de 100 vezes pela seleção dinamarquesa.

Entretanto, a antiga capitã da seleção afegã, Khalida Popal, afirmou que «para estas jogadoras, representar o Afeganistão é uma questão de identidade, dignidade e esperança».

A alteração entra em vigor de imediato, mas a FIFA vai concentrar-se nas questões administrativas e preparatórias, como o registo das equipas e a criação de uma estrutura operacional e desportiva. Vai também disponibilizar os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para garantir «um caminho seguro, profissional e sustentável para as competições oficiais».

Para já, a equipa, fundada e patrocinada pela FIFA vai treinar na Nova Zelândia de 1 a 9 de junho, período em que vai disputar um jogo contra a seleção das Ilhas Cook.