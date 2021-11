Um voo com 35 jogadoras das camadas jovens do Afeganistão chegaram esta quinta-feira à noite ao aeroporto de Stansted, em Londres, juntamente com as suas famílias, num total de 130 pessoas.

O voo que retirou as jovens de Cabul foi financiado por Andrea Radrizzani, proprietário do Leeds, e por Kim Kardashian, estrela americana do jet-set, com raízes na Arménia, país que faz fronteira com o Afeganistão.

«Isto mostra o poder do futebol e do desporto em geral, como uma força para o bem e como a comunidade do futebol é capaz de colaborar e se mobilizar para salvar vidas», referiu Andrea Radrizzani.

«Quando recebi um telefonema a pedir ajuda para resgatar a equipa jovem do Afeganistão, nem sabia por onde começar. Hoje elas voaram para o Reino Unido. Orgulho em fazer parte da equipa que tornou isto real. Vamos sonhar que um dia possam jogar pelo Leeds.»

Recorde-se que antes destas 35 jovens serem levadas para o Reino Unidos, já outras tinham viajado para Portugal, onde chegaram com as famílias, num total de cerca de 80 pessoas, e para a Austrália foram levadas mais 46 atletas, num grupo também de 80 pessoas.