Formado no FC Porto, o português Afonso Sousa foi oficializado como jogador do Samsunspor, da primeira divisão turca. O médio de 25 anos assinou um contrato de cinco temporadas.

«O nosso clube assinou um contrato de cinco anos com Afonso Sousa de Portugal. Bem-vindo à família Samsunspor», pode ler-se na publicação oficial.

No anúncio oficial, o atleta luso foi apresentado a comer morangos, fruto pelo qual o clube turco é conhecido.

Sem qualquer jogo pela equipa A dos dragões, Afonso estreou-se a sénior pela B SAD, em 2020/21. Na temporada 2022/23 rumou ao Lech Poznan e conquistou um campeonato polaco (2024/25).

