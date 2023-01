O Turismo da África do Sul utilizou a gaffe de Cristiano Ronaldo na apresentação como novo jogador do Al Nassr para promover o país.

Na conferência de imprensa, o internacional português confundiu a Arábia Saudita com a África do Sul e o momento não passou despercebido a ninguém. «Vir para a África do Sul não é o fim da minha carreira», enganou-se Ronaldo.

Ora, esta quinta-feira, os sul-africanos mostraram um dos estádios do país e abriram as portas ao astro luso, de forma bem-humorada. «Pacientemente à espera que o Ronaldo chegue. És muito bem-vindo à África do Sul a qualquer altura.»