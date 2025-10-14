Está confirmado! Um dia após Cabo Verde ter garantido o apuramento inédito para o Mundial, é a vez de outra seleção africana garantir passagem para a América do Norte. Trata-se da África do Sul, que volta a Mundiais 16 anos depois.

A África do Sul venceu nesta terça-feira a congénere da Ruanda por 3-0, com golos de Mbatha (5m), Apollis (25m) e Makgopa (71m) e apurou-se no Grupo C com 18 pontos em dez jogos.

É apenas a terceira vez que a seleção participa em Mundiais, após ter organizado a edição de 2010, na única ocasião em que um país africano organizou esta competição, e em 2002.

Ao mesmo tempo, a Nigéria vê-se obrigada a jogar um play-off de acesso ao Mundial, com 17 pontos somados, na segunda posição. Venceu o Benim por 4-0 nesta terça-feira.