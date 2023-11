A África do Sul entrou a vencer na fase de apuramento para o campeonato do mundo de 2026.

A jogar em casa, em Durban, a seleção sul-africana bateu o Benim por 2-1 e assumiu o comando do Grupo C, onde também está a Nigéria, liderada por José Peseiro. Os nigerianos não foram além de um empate surpreendente com a modesta seleção do Lesoto, na primeira jornada. A África do Sul, de resto, foi a única seleção deste grupo que venceu na primeira ronda.

Percy Tau fez o primeiro golo, logo aos dois minutos, e o defesa Khuliso Mudau dobrou a vantagem mesmo sobre o intervalo.

No segundo tempo, o Benim conseguiu reduzir, por Steve Mounié, mas não evitou a derrota.

O médio do Tondela, Sphephelo Sithole, fez os 90 minutos pelos ‘Bafana Bafana’.