Nesta segunda-feira foram entregues os prémios do ano da Confederação Africana de Futebol (CAF), em Marraquexe, Marrocos.

O nigeriano Ademola Lookman, da Atalanta, foi considerado o futebolista do ano, depois de ajudar a Atalanta ao triunfo na Liga Europa, marcando os três golos da final sobre o Bayer Leverkusen. Foi também finalista da CAN sob a liderança de José Peseiro, na altura selecionador nigeriano.

Estavam dois portugueses nomeados para treinador do ano - Pedro Gonçalves, enquanto selecionador de Angola, e José Gomes, como técnico dos egípcios do Zamalek -, mas o vencedor foi Emerse Faé, vencedor da Taça das Nações Africanas pela Costa do Marfim.

O angolano Agostinho Mabululu foi o autor do golo do ano, numa escolha algo surpreendente. Veja o vídeo: