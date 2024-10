A Guiné-Bissau perdeu esta sexta-feira, por 1-0, na visita ao Mali, na fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN2025).

Bilal Touré, do Estugarda, apontou o único golo da partida aos 62 minutos, através de um cabeceamento certeiro na pequena área.

O jogo ficou marcado pela estreia de Beto com a camisola dos guineenses. O avançado do Everton nunca foi chamado pela seleção portuguesa e optou por representar a equipa africana, comandada pelo português Luís Boa Morte.

Com esta derrota, a segunda consecutiva, a Guiné-Bissau complicou as contas na corrida à fase final da CAN2025, a disputar em Marrocos. Os guineenses seguem no terceiro lugar do Grupo I, com três pontos, a quatro do líder Mali, que tem sete, e atrás de Moçambique, segundo, com cinco.