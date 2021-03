A seleção de Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, venceu esta segunda-feira o Gabão por 2-0, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D do apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN 2021).

Os palancas negras já não tinham possibilidades de se qualificar para a fase final que foi adiada para 2022 devido à pandemia da covid-19, mas conseguiram somar a primeira vitória no Grupo D.

Show, médio do Boavista, inaugurou o marcador, aos 63 minutos, enquanto Loide, confirmou a vitória da seleção angolana seis minutos depois.

Com este triunfo, Angola passa a contar com quatro pontos, num grupo em que a Gâmbia e o Gabão, com 10 pontos, já estavam apurados, com mais um ponto do que a República Democrática do Congo.

A edição de 2021 da CAN vai decorrer entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022 nos Camarões.