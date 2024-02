A África do Sul conquistou o terceiro lugar na CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim, ao bater a seleção da República Democrática do Congo no desempate por penáltis por 6-5, depois de uma igualdade a zero nos 90 minutos.

O avançado do Sporting de Braga, Simon Banza, foi titular pela primeira vez na prova, depois de ter sido suplente utilizado em três ocasiões.

Já o médio Sphephelo ‘Yaya’ Sithole, do Tondela, voltou a jogar de início, tal como em todas as partidas anteriores dos ‘Bafana Bafana’ no torneio.

Nenhum deles foi chamado a bater uma grande penalidade no desempate.

Durante o jogo, a RDC fez o dobro dos remates da África do Sul (12 contra seis) mas não foi eficaz. Cada equipa acertou três vezes na baliza, sem conseguir marcar.

Nos penáltis, os sul-africanos falharam logo a primeira tentativa, por Mokoena, mas depois converteram todas as tentativas.

Os congoleses acertaram os primeiros quatro pontapés, mas o capitão Chancel Mbemba desperdiçou o quinto, que daria a vitória.

Depois, a África do Sul continuou eficaz, até que Meshack Elia, jogador do Young Boys, que vai defrontar o Sporting na Liga Europa, não foi capaz de marcar para a RDC.

No desempate por grandes penalidades os Bafana Bafana levaram a melhor e levam a medalha de bronze nesta edição da Taça das Nações Africanas 🥉🇿🇦#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #taçadasnaçoesafricanas #ÁfricadoSul #DRCongo pic.twitter.com/ebTPUQqS3T — sport tv (@sporttvportugal) February 10, 2024

A África do Sul – que foi campeã em 1996, no primeiro ano em que participou na fase final – repete o terceiro lugar que obteve na edição do ano 2000.