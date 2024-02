Era o último jogo dos quartos de final da CAN 2023. Cabo Verde e África do Sul à procura de um lugar nas meias-finais da competição.

Para os ‘Tubarões Azuis’ seria uma estreia nessa fase da competição; para os ‘Bafana Bafana’, o regresso a esse patamar pela primeira vez desde o ano 2000, quando acabaram no terceiro lugar.

Cabo Verde rematou mais, mas não foi eficaz. E quando acertou na baliza, esbarrou no guarda-redes Williams, um gigante especialmente quando negou o golo a Gilson Benchimol, nos últimos instantes do tempo regulamentar – e mais tarde, como se veria, no desempate por penaltis.

Vozinha, na baliza cabo-verdiana, também brilhou, ao parar os remates da África do Sul, que até acertou mais vezes no alvo.

Sem que alguém conseguisse marcar – mesmo no prolongamento – a decisão foi encontrada na mais dramática forma de desempate.

A 11 metros da baliza, os ‘Tubarões Azuis’ desmoronaram-se como um castelo de cartas. Williams defendeu quatro (!) panáltis e foi o herói dos ‘Bafana Bafana’. Bebé, Willy Semedo e Laros Duarte, Patrick Andrade não conseguiram marcar – apenas Bryan Teixeira o fez.

Do lado sul-africano, duas tentativas falhadas (Lepasa e Modiba) e dois pontapés certeiros (Mokoena e Mvala) valeram o apuramento.

Já não há equipas lusófonas na CAN 2023. Mas a África do Sul vai agora defrontar a Nigéria, de José Peseiro, nas meias-finais.

Yaya Suthole, do Tondela, fez toda a partida na equipa sul-africana.

Dos cabo-verdianos que jogam em Portugal, apenas Gilson Benchimol, do Benfica B, foi utilizado, como suplente.