O campeão ficou pelo caminho!

O Senegal, detentor do título e principal favorito na edição deste ano da CAN, foi afastado pela Costa do Marfim, nos oitavos de final, no desempate por penáltis. Isso, depois de um empate a uma bola ao fim de 120 minutos de jogo.

A equipa anfitriã, que se apurou à tangente para a fase a eliminar - como o quarto melhor dos terceiros classificados – parece ter reencontrado a sua velha magia e faz sonhar os adeptos. Pelo menos, enquanto houver penáltis para marcar!

O Senegal entrou melhor no jogo e inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, por Diallo, a passe de Sadio Mané.

SENEGAL HAVE TAKEN THE LEAD. WHAT A FINISH 🤯

Os ‘Leões da Teranga’ pareciam embalados para a quarta vitória seguida na prova, mas a Costa do Marfim recompôs-se e tentou reagir.

Os detentores do troféu quiseram arriscar pouco, segurar a vantagem, mas acabaram por consentir a igualdade aos 86 minutos, numa grande penalidade convertida por Kessié.

Os ‘Elefantes’, de resto, já não marcam um golo sem ser de penálti desde a vitória no primeiro jogo, com a Guiné-Bissau.

O prolongamento não teve golos e atirou a decisão para os penáltis. Toda a gente marcou, menos o defesa Niakhaté, que acertou no poste.

A última tentativa coube a Frank Kessié, que voltou a ser eficaz e lançou a festa marfinense.

🚨|| Moments before and after Kessie sent Senegal packing.



Côte d’Ivoire deserved to win and they did win! 🔥🇨🇮



You just had to be there🥶🥶#DagashotzXperienceAFCON2023pic.twitter.com/P29w74fIEe