Se a Costa do Marfim podia ser vista como candidata ao título nesta edição da CAN, até por jogar em casa, poucos apostariam nos ‘Elefantes’ no fim da fase de grupos.

Os marfinenses apuraram-se à tangente para os oitavos, como o menos mau dos terceiros classificados, e até despediram o selecionador a meio da prova.

A verdade é que, depois disso, têm sobrevivido a momentos de quase eliminação e superado jogos que parecem destinados a perder.

Foi assim nos oitavos, com o Senegal, onde acabaram por levar a melhor no desempate por penáltis. Foi assim, este sábado, nos quartos, contra o Mali.

A equipa maliana, com o bracarense Niakaté no onze, entrou melhor no jogo e até desperdiçou uma grande penalidade aos 17 minutos, por Traoré.

Mesmo assim, ficou em superioridade numérica no fim do primeiro tempo, quando Kossounou viu o segundo cartão amarelo.

O Mali pressionou e fez o primeiro golo aos 71 minutos com um grande remate de Nene Dorgeles.

THE AFCON GOAL CATALOGUE IS INSANE pic.twitter.com/kv4d9VIRgi — Trey (@UTDTrey) February 3, 2024

Contra todas as expetativas, a equipa da casa empatou o jogo por Adringra aos 90 minutos.

E repetiu a proeza mesmo no fim do prolongamento: um toque de calcanhar de Diakité colocou os ‘Elefantes‘ nas meias-finais. O avançado do Reims viu o segundo amarelo nos festejos e falhará esse jogo com a república Democrática do Congo.

O defesa do Sporting, Ousmane Diomande, não foi convocado para esta partida, mas continua integrado na seleção marfinense.