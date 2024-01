A seleção do Mali já está apurada para os oitavos de final da CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim.

Com quatro pontos, depois de ganhar à África do Sul e empatar com a Tunísia, só lhe falta saber em que lugar fica no grupo e quem irá defrontar na fase seguinte.

O central do Sporting de Braga, Sikou Niakaté, volta a ser titular esta quarta-feira, frente à Namíbia, tal como aconteceu nos jogos anteriores. É apenas a sua sexta internacionalização, mas parece ter assegurado um lugar entre as escolhas fixas do selecionador Éric Chelle.

A África do Sul tem três pontos (ganhou à Namíbia depois de perder com o Mali) e precisa de não perder com a Tunísia (um ponto) para garantir a presença nos oitavos.

O médio do Tondela, Sphephelo Sithole, está no onze titular, tal como nos dois jogos anteriores.