A Costa do Marfim, a jogar em casa, defronta a seleção do Mali, nos quartos de final da Can 2023.

O defesa do Sporting de Braga, Sikou Niakaté, volta a ser titular na equipa maliana, como tem acontecido em todo o torneio.

Já Ousmane Diomande não foi sequer chamado para o banco de suplentes, tal como sucedeu nas últimas duas partidas dos ‘Elefantes’.

Diomande foi titular nos dois primeiros jogos da Costa do Marfim, mas depois deixou de ser convocado.