Mohamed Salah vai deixar a seleção do Egito, orientada por Rui Vitória, e regressar a Liverpool para recuperar da lesão muscular nas costas, contraída no jogo com o Gana.

Foi a própria federação egípcia que confirmou, este domingo, que o avançado vai viajar para Inglaterra para receber tratamento, esperando que ele «possa regressar a tempo das meias-finais».

O comunicado da federação esclarece que, «após contactos entre o departamento médico da seleção egípcia e o seu congénere do Liverpool, foi decidido que o jogador viajaria para Inglaterra a seguir ao jogo com Cabo Verde», marcado para esta segunda-feira.

O Egito tem dois pontos e ainda não garantiu a passagem aos oitavos de final da CAB 2023.

Antes desta nota da federação egípcia, Jurgen Klopp tinha comentado a situação de Salah, após a vitória sobre o Bournemouth.

O técnico alemão já tinha admitido o regresso antecipado do jogador.

«É esse o plano. Penso que, provavelmente, toda a gente verá que faz sentido que faça a reabilitação connosco ou com os nossos», afirmou.

Klopp disse ainda que falou com Salah logo após o jogo com o Gana e admitiu a possibilidade do jogador ainda voltar à competição, na Costa do Marfim.

«Não sou médico. Diria que se o Egito se qualificar para a final e ele estiver apto antes da final, então provavelmente sim. Porque não?», acrescentou.