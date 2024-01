Era um jogo com duas seleções a necessitar de pontos com urgência.

A Zâmbia tinha empatado com a República Democrática do Congo e a Tanzânia perdido com Marrocos na primeira jornada.

Os tanzanianos marcaram primeiro, por Simon Msuva, logo aos 11 minutos, mas a Zâmbia reagiu e empatou através da sua estrela Patson Daka, jogador do Leicester City.

A igualdade deixa a Zâmbia com dois pontos, antes de defrontar Marrocos, que lidera o grupo.

A Tanzânia está no último lugar com um ponto e defronta a RDC, que tem dois.

Nada ainda decidido em termos de apuramento, neste Grupo F.