A República Democrática do Congo está afastada da fase final da Taça de África das Nações (CAN), após perder esta tarde frente ao Gabão por 3-0.

O portista Chancel Mbemba jogou os 90 minutos para os congoleses num jogo em que o avançado do Arsenal Aubameyang fechou a contagem para os gaboneses, que garantem o apuramento com a Gâmbia, que no outro jogo do grupo bateu Angola por 1-0.

Noutro jogo importante desta tarde, a África do Sul, com o pacense Luther Singh a sair do banco aos 64m, empatou com o Gana a um golo, estando ambas as seleções a um empate no derradeiro jogo de poderem qualificar-se.

Já o Egito empatou no Quénia (1-1) e também se apurou para a fase final no mesmo grupo que as ilhas Comores, que num jogo realizado mais cedo alcançaram um inédito apuramento. Um desfecho também conseguido pelo Zimbabué, após um triunfo sobre o Botswana.

A 33.ª edição da Taça de África das Nações realiza-se entre janeiro e fevereiro de 2022 nos Camarões.