CAN: Senegal vence Grupo D, mas perde Koulibaly, Kakuta dá show na RD Congo
Senegaleses vencem o grupo pela diferença de golos. Benim apura-se como um dos melhores terceiros da fase inicial
O Senegal conquistou o Grupo D da fase inicial do CAN graças ao triunfo, na terceira e última jornada da poule, frente ao Benim (3-0), que contou com o leixonense Dodo no onze inicial.
Ainda assim, nem tudo foram boas notícias para os Leões de Teranga, que viram o capitão Kalidou Koulibaly ser expulso aos 71 minutos por um pisão sobre Tosin. A falta foi cometida aos 65 minutos, mas o vermelho só foi exibido seis longos minutos depois, depois da intervenção do VAR.
Até então, o jogo correu de feição ao Senegal, que chegou ao 2-0 com os golos de Abdoulaye Seck (38m) e Habibou Diallo (62). No tempo de compensação, Cherif Ndiaye fechou as contas de penálti.
Também por 3-0, a República Democrática do Congo derrotou o Botsuana, fechando o grupo na segunda posição, com os mesmos sete pontos do líder Senegal, mas com pior diferença de golos.
A grande figura do jogo foi o veterano Gael Kakuta, de 35 anos, que assistiu, de calcanhar, Nathanael Mbuku para o 1-0 (31m), antes de bisar (41 e 60m).
No Grupo D do CAN, avançam para os oitavos de final as seleções do Senegal, da República Democrática do Congo e do Benim, este último no lote dos quatro melhores segundos classificados da fase de grupos.