Carlos Queiroz, selecionador do Egito, considera que a qualificação dos Faraós para os quartos de final da CAN2022, depois do desempate por penáltis diante da Costa do Marfim (0-0, 5-4 gp), «foi uma vitória do futebol».

«Em primeiro lugar, quero dizer que os adeptos egípcios, marfinenses e do futebol em geral devem estar felizes porque viram um grande jogo de futebol», começou por destacar o treinador português.

Depois de 120 minutos sem golos, Mohamed Salah marcou o penálti que abriu caminho para o Egito seguir para os quartos de final.

«Acho que, em termos gerais, merecemos vencer o jogo, mesmo com os trinta minutos extras. Mas a Costa do Marfim também joga um futebol fantástico, tem jogadores brilhantes e um grande treinador. Acho que a grande vitória desta noite é uma vitória do futebol», acrescentou ainda o líder dos Faraós.