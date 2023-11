Depois do empate a zero, em casa, com Angola, Cabo Verde foi a Mbombela, na África do Sul, bater a seleção de Essuatíni (antiga Suazilândia) por 2-0.

Foi o jogo que abriu a segunda jornada do Grupo D da zona africana de apuramento para o Mundial de 2026.

Cabo Verde precisava de garantir os três pontos e apresentou uma equipa de vocação ofensiva, com Bebé, Garry Rodrigues e Ryan Mendes na frente de ataque. Este último, agora jogador do

Fatih Karahumruk, da Turquia, inaugurou o marcador, aos 17 minutos.

Ainda antes do intervalo, Jamiro Monyteiro, dos San Jose Earthquakes, dos EUA, dobrou a vantagem.

Cabo Verde nunca deu hipóteses de reação à formação de Essuatíni, uma das menos cotadas do grupo, que inclui ainda Camarões, Angola, Líbia e Maurícias.

Cuca, da União de Leira, Hélio Varela, do Portimonense, e David Tavares, do Torreense, foram suplentes utilizados.

Cabo Verde passou a liderar o grupo, com quatro pontos em dois jogos, mas Camarões e Líbia, que venceram na primeira jornada, ainda jogam esta terça-feira.