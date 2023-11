Olhando para o Grupo D da zona africana de apuramento para o próximo campeonato do mundo, Nigéria e África do Sul parecem ser os favoritos a lutar pelo primeiro lugar, que vale um lugar na fase final.

Acontece que a Nigéria, orientada por José Peseiro, começou a caminhada com dois empates e a África do Sul, que se habituou a repousar à sombra dos feitos do passado, também já vacilou.

Os ‘Bafana Bafana’ foram a Butare, no Ruanda, perder por 2-0, depois de terem batido o Benim (2-1) na primeira jornada, no sábado passado.

Nshuti, aos minutos, e Mugisha, aos 28, fizeram os golos da vitória. Os sul-africanos (que estão 76 posições mais acima no ranking da FIFA) não foram capazes de ripostar.

No outro jogo do grupo, esta terça-feira, houve empate a zero entre Lesoto e Benim.

Com os resultados das duas primeiras jornadas, embora ainda seja cedo, este grupo promete ser uma incógnita em termos de apuramento.

Para já, lidera o Ruanda com quatro pontos, mais um do que a África do Sul. Nigéria, Lesoto e Zimbábue têm dois e o Benim apenas um.