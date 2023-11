Marrocos brilhou, há um ano, no mundial do Qatar. Agora, a seleção no norte de África é favorita a vencer o Grupo E de apuramento e chegar, de novo, a uma fase final.

Dada a desistência da Eritreia, a formação marroquina não jogou na primeira jornada, começando a qualificação esta terça-feira na Tanzânia.

Hakim Zieych marcou o primeiro golo aos 28 minutos, de muito longe e com culpas para o guarda-redes.

Um autogolo de Mwaikenda, apanhado de surpresa pelo falhanço de En-Nesyri, permitiu a Morrocos dobrar a vantagem e garantir os primeiros três pontos.

O Níger fez o mesmo, ao bater a Zâmbia, em Marrocos, por 2-1, depois de ter sido derrotado pela Zâmbia na primeira jornada.

Com estes resultados, há quatro seleções empatadas com três pontos: Marrocos, Níger, Zâmbia e Tanzânia. O Congo tem zero. A Eritreia desistiu de participar.