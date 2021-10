Cabo Verde voltou a vencer a Libéria este domingo, agora por 1–0, com o golo a ser marcado aos 90 minutos e, desta forma, continua a depender de si próprio para se qualificar para o Mundial de 2022.

Depois da vitória por 2–1 na quarta-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo C da zona africana, os tubarões queriam voltar a vencer a Libéria na quarta ronda para continuarem na luta pelo apuramento, sabendo que a Nigéria já tinha vencido a sua partida.

Depois de ter criado algumas oportunidades de golo, o jogo só foi desempatado aos 90 minutos, por Ryan Mendes, para alegria dos cerca de 1.500 adeptos cabo-verdianos permitidos no Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

No outro jogo do grupo, a Nigéria foi a República Centro Africana vencer por 2–0 e, com estes resultados, as Superáguias continuam na liderança do grupo, agora com nove pontos, enquanto Cabo Verde soma sete, a Libéria três e a República Centro Africana apenas um.

Cabo Verde continua, assim, a depender de si próprio para conseguir o apuramento histórico para o Mundial, bastando para isso vencer os restantes dois jogos, contra a República Centro Africana, também em casa, e depois na Nigéria.

Todos os resultados da zona africana

Grupo B

Zâmbia-Guiné Equatorial, 1-1

Mauritânia, Tunísia, a decorrer

Classificação: Tunísia, 10 pontos/4 jogos; Guiné Equatorial, 7/4; Zâmbia, 4/4; e Mauritânia, 1/4.

GRUPO C

República Centro Africana-Nigéria, 0-2

Cabo Verde-Libéria, 1-0

Classificação: Nigéria, 9 pontos/4 jogos; Cabo Verde, 7/4; República Centro Africana, 4/4; Libéria, 3/4.

GRUPO E

Quénia-Mali, 0-1

Ugandaa-Ruanda, 1-0

Classificação: Mali, 10 pontos/4 jogos; Uganda, 8/4; Quénia, 2/4; Ruanda, 1/4.

GRUPO J

Benin-Tanzânia, 0-1

Madagascar-RD Congo, 1-0

Classificação: Tanzânia e Benin, 7 pontos/4 jogos; RD Congo, 5/4; Madagáscar, 3/4.