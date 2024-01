É um dos cartões de visita da CAN: a animação das equipas no momento da chegada aos estádios, antes de cada jogo.

A África do Sul não fugiu à regra e mostrou que fora do campo consegue ser tão ou mais organizada e afinada como no relvado.

Ora aprecie o ritmo e a alegria dos ‘Bafana Bafana, incluindo o médio do Tondela, Yaya Sithole, mais uma vez titular na formação sul-africana, antes do jogo com Marrocos, para os oitavos de final da CAN 2023.