O duelo da lusofonia, na segunda jornada do grupo B da CAN 2023, era um jogo de alta pressão para a seleção de Moçambique, depois do empate com o Egito.

A equipa de Cabo Verde, pelo contrário, estava mais tranquila, já com três pontos, graças ao triunfo sobre o Gana.

O jogo foi equilibrado, quer em termos de posse de bola, quer no número de remates. A eficácia, contudo, fez a diferença.

Bébé fez o primeiro golo à passagem da meia-hora de jogo, com um grande livre, que deixou a seleção cabo-verdiana ainda mais tranquila e confiante.

Por esta é que ninguém estava à espera 😳

Bebé marca do meio da rua e adianta o marcador para Cabo Verde!#sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas #CaboVerde pic.twitter.com/RclQqkihlz — sport tv (@sporttvportugal) January 19, 2024

Chiquinho Conde fez algumas alterações na equipa para segunda, procurando reagir à desvantagem, mas não foi capaz de chegar ao golo.

Para complicar, Ryan Mendes dobrou a vantagem dos Os ‘Tubarões Azuis’ aos 51 minutos, o que deixou o jogo praticamente resolvido.

Um grande golo de Kevin Pina fechou o resultado, aos 69 minutos.

QUE MÍSSIL 🎯



Kevin Pina amplia o marcador de Cabo Verde com um golaço!#sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas pic.twitter.com/ZmXzIoWqx2 — sport tv (@sporttvportugal) January 19, 2024

Do lado de Cabo Verde, Gilson Benchimol, do Benfica B, e Cuca, da União de Leiria, foram suplentes utilizados.

Moçambique teve Geny Catamo no onze titular, tal como os flavienses Bruno Langa e Guima e ainda Witi, do Nacional. Gildo Lourenço, do Sporting da Covilhã, substituiu Bruno Langa perto do fim.

Com este triunfo, Cabo Verde já está napurado para os oitavos de final da prova, faça o que fizer na última jornada, frente ao Egito de Rui Vitória – que precisa mesmo de vencer.

Moçambique vai jogar uma ‘final’ com o Gana (também só com um ponto, tal como os ‘Mambas’). E a vitória pode não chegar para o apuramento direto, dependendo do que faça o Egito. Mas quem tiver quatro pontos pode muito ser um dos melhores terceiros classificados.