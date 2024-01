O Mali apurou-se para os quartos de final da CAN 2023, ao bater o Burquina Faso por 2-1, esta terça-feira.

O defesa Edmond Tapsoba, que já passou pelo Leixões e pelo Vitória de Guimarães, abriu o marcador com um autogolo, logo aos três minutos.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️

Mali get an early opener! 🇲🇱 1⃣➖0⃣ 🇧🇫 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 3 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P 📱 SABC+ 📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #AFCON2023 pic.twitter.com/JgUa1RO69F — SABC Sport (@SABC_Sport) January 30, 2024

O Mali dobrou a vantagem no arranque da segunda parte, por Lassine Sinayoko.

O Burquina Faso tentou reagir, mas teve muitas dificuldades para criara ocasiões de golo.

Acabou por reduzir a desvantagem através de uma grande penalidade, convertida pela estrela da equipa, Bertrand Traoré, aos 57 minutos.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️



Burkina Faso have reduced the margin!



🇲🇱 2⃣➖1⃣ 🇧🇫



🚨 LIVE

📺 SABC Sport & SABC 3

🌐 https://t.co/hibb8lgo8P

📱 SABC+

📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #AFCON2023 pic.twitter.com/6UyGSwm7dy — SABC Sport (@SABC_Sport) January 30, 2024

O defesa do Sporting de Braga, Sikou Niakaté, voltou a ser titular na equipa maliana, que agora vai defrontar a seleção anfitriã do torneio, a Cota do Marfim, nos quartos de final.