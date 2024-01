A Nigéria venceu a Costa do Marfim por 1-0, na segunda jornada da fase de grupos da CAN 2023.

Com este triunfo, a equipa orientada por José Peseiro chegou aos quatro pontos, igualando a Guiné Equatorial. As duas seleções vão defrontar-se na terceira jornada.

A equipa da casa começou melhor a partida, criando algumas situações de perigo, mas a Nigéria acabou por equilibrar e até terminou o primeiro tempo a jogar melhor.

O único golo do jogo surgiu aos 58 minutos, na sequência de uma falta de Diomande sobre Osimhen. O defesa do Sporting atingiu a perna do avançado do Nápoles, quando tentava chegar a uma bola a meia altura. O defesa do PAOK, Troost-Ekong, converteu o castigo e fez o 1-0.

A equipa da casa acusou o golo, ficou nervosa e não foi capaz de responder. Ao contrário, a Nigéria geriu a vantagem e até desperdiçou algumas jogadas de transição em que podia ter voltado a marcar.

Zaidu, defesa do FC Porto, saiu aos 80 minutos na seleção das «Super Águias».