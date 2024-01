A Nigéria colocou-se em vantagem sobre a Costa do Marfim, a seleção organizadora da CAN 2023, graças a um golo de Ekong, de grande penalidade.

Na origem do lance esteve uma falta de Ousmane Diomande sobre Victor Osimhen.

O defesa do Sporting atingiu a perna do avançado do Nápoles, que chegou primeiro a iuma bola a meia altura.

A Costa do Marfim venceu o primeiro jogo, enquanto a Nigéria empatou na primeira jornada.