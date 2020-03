Age Hareide já não vai comandar a Dinamarca na fase final do próximo Campeonato da Europa, que foi adiado para 2021.A federação dinamarquesa já tinha chegado a acordo com o sucessor do norueguês, Kasper Hjulmand, para depios do Euro 2020, mas com a prova a ser atirada para o ano seguinte teve a esperança de chegar a acordo com Hareide.

O técnico norueguês termina contrato a 31 de julho e manteve-se firme: anunciou que não vai renovar.

Ao que tudo indica, Hareide, de 66 anos, tomou a decisão logo na terça-feira, logo depois da UEFA confirmar o adiamento da fase final do Euro 2020 face à ameaça do novo coronavírus, mas a federação da Dinamarca só comunicou agora a decisão do treinador que qualificou a Dinamarca para a fase final, já depois ter liderado a mesma seleção no Mundial 2018.

«Como muitos outros países, a Dinamarca debate-se com uma enorme crise. Infelizmente, Age Hareide já não será o selecionador na fase final. Uma decisão que lamentamos porque esperávamos que ficasse por mais um ano», destacou o presidente da federação dinamarquesa, Peter Moller.

Hareide tinha assumido funções em 2016 e qualificou a Dinamarca para o Mundial 2018, onde a Dinamarca chegou aos oitavos de final [eliminada pela Croácia], e Euro 2020 [agora Euro 2021].