Age Hareide, experiente treinador com quase 40 anos de carreira e orientou as seleções da Noruega, Dinamarca e Islândia, morreu aos 72 anos.

O técnico não resistiu a um tumor maligno no cérebro diagnosticado no verão passado.

Além de ter comandado as seleções da Noruega (2003 a 2008), da Dinamarca (2016 a 2019 com ida ao Mundial 2018) e da Islândia (2023-2024) Hareide trabalhou em alguns dos mais reputados clubes do norte da Europa, como o Rosenborg, Molde e Viking (Noruega), o Malmö (Suécia) e o Brondby (Dinamarca), entre outros, tendo conquistado nove títulos nacionais nesses três países.

Antes, Age Hareide notabilizou-se como jogador. Foi quase 50 vezes internacional pela Noruega e vestiu as camisolas de quatro clubes ao longo de quase 20 anos enquanto futebolista: o Hodd, onde se iniciou, o Molde, e os ingleses do Manchester City e do Norwich.

