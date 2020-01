Campeonato da Europa e Jogos Olímpicos, os anos 20 começam com um verão em grande. Portugal vai defender o título europeu numa competição que decorre de 12 junho a 12 de julho, espalhada pela Europa, estreando-se a 16 de junho, em Budapeste. São 12 países, 12 cidades, e muita expectativa a ver no que dá. Também haverá nova edição da Copa América, a coincidir precisamente com o Euro 2020.

Entre 24 de julho e 9 de agosto o palco é do maior espetáculo desportivo do planeta, com Tóquio como cenário para os Jogos Olímpicos. Que na verdade começam dois dias antes, com o torneio olímpico de futebol.

O ano começa de resto logo com títulos em jogo, a começar pelo Europeu de andebol, com a presença de Portugal, e com a Final Four da Taça da Liga, logo em janeiro. Mês a mês, o Maisfutebol reuniu os principais eventos desportivos de 2020, das principais datas do calendário de futebol às principais competições de ténis, ciclismo ou desporto motorizado.

Janeiro

3 a 12 janeiro ATP Cup Ténis

5 a 17 janeiro Rali Dakar, na Arábia Saudita

9 a 26 de janeiro Campeonato da Europa de Andebol

20 janeiro a 2 fevereiro Open Austrália Ténis

21 a 25 janeiro Final Four da Taça da Liga Futebol

23 a 26 janeiro Rali de Monte Carlo

Fevereiro

1 fevereiro a 14 março Torneio Seis Nações Râguebi

2 fevereiro Super Bowl

13 a 16 fevereiro Rali da Suécia

16 fevereiro Jogo All Star da NBA

18/19 e 25/26 fevereiro Primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Futebol

20 fevereiro Primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa Futebol

27 fevereiro Segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa Futebol

Março

8 março Grande Prémio do Qatar MotoGP

10/11 e 17/18 março Segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Futebol

12 março Primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa Futebol

12 a 15 março Rali do México

15 março Grande Prémio da Austrália Fórmula 1

19 março Segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa Futebol

22 março Grande Prémio do Bahrain Fórmula 1

22 março Grande Prémio da Tailândia MotoGP

26 a 31 março Play-offs para o Euro 2020 Futebol

Abril

5 abril Grande Prémio do Vietname Fórmula 1

5 abril Grande Prémio das Américas MotoGP

7/8 abril Primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Futebol

9 abril Primeira mão dos quartos de final da Liga Europa Futebol

9 a 12 abril Masters Golfe

14/15 abril Segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Futebol

16 abril Segunda mão dos quartos de final da Liga Europa Futebol

16 abril Início dos play-off da NBA

19 abril Grande Prémio da China Fórmula 1

19 abril Grande Prémio da Argentina MotoGP

20 abril Maratona de Boston Atletismo

25 abril a 3 maio Estoril Open Ténis

26 abril Maratona de Londres Atletismo

28/29 abril Primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões Futebol

30 abril Primeira mão das meias-finais da Liga Europa Futebol

30 abril a 3 maio Rali da Argentina

Maio

3 maio Grande Prémio da Holanda Fórmula 1

3 maio Grande Prémio de Espanha MotoGP

5/6 maio Segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões Futebol

7 maio Segunda mão das meias-finais da Liga Europa Futebol

9 a 31 maio Volta a Itália Ciclismo

10 maio Grande Prémio de Espanha Fórmula 1

14 a 17 maio PGA Championship Golfe

17 maio 34ª e última jornada da Liga Futebol

17 maio Grande Prémio de França MotoGP

21 maio a 6 junho Campeonato da Europa sub-17 Futebol

21 a 24 maio Rali de Portugal

24 maio Final da Liga dos Campeões feminina Futebol

24 maio Grande Prémio do Mónaco Fórmula 1

24 maio a 7 junho Torneio Roland Garros Ténis

25 maio Final da Taça de Portugal Futebol

27 maio Final da Liga Europa Futebol

30 maio Final da Liga dos Campeões Futebol

31 maio Grande Prémio de Itália MotoGP

Junho

4 a 7 junho Rali da Sardenha

6 a 20 junho Taça das Nações da Oceânia Futebol

7 de junho Grande Prémio do Azerbaijão Fórmula 1

7 junho Grande Prémio da Catalunha MotoGP

12 junho a 12 julho Euro 2020 Futebol

12 junho a 12 julho Copa América Futebol

14 junho Grande Prémio do Canadá Fórmula 1

16 junho Portugal-Vencedor Play-off A, 1ª jornada Euro 2020 Futebol

18 a 21 junho US Open Golfe

20 junho Portugal-Alemanha, 2ª jornada Euro 2020 Futebol

21 junho Grande Prémio da Alemanha MotoGP

24 junho Portugal-França, 3ª jornada Euro 2020 Futebol

27 junho a 19 julho Volta a França Ciclismo

28 junho Grande Prémio de França Fórmula 1

28 junho Grande Prémio da Holanda MotoGP

29 junho a 12 julho Torneio Wimbledon Ténis

Julho

5 julho Grande Prémio da Áustria Fórmula 1

12 julho Final do Euro 2020, em Londres Futebol

12 julho Grande Prémio da Finlândia MotoGP

16 a 19 julho Open Championship Golfe

16 a 19 julho Rali Safari (Quénia)

19 julho Grande Prémio Britânico Fórmula 1

19 julho a 1 agosto Campeonato da Europa sub-19 Futebol

22 julho a 8 agosto Torneio Olímpico de Futebol, no Japão

24 julho a 9 agosto Jogos Olímpicos de Tóquio

Agosto

2 agosto Grande Prémio da Hungria Fórmula 1

6 a 9 agosto Rali da Finlândia

9 agosto Grande Prémio Rep. Checa MotoGP

12 agosto Supertaça Europeia, no Porto Futebol

14 agosto a 6 setembro Volta a Espanha Ciclismo

16 agosto Grande Prémio da Áustrai MotoGP

25 agosto a 6 setembro Jogos Paralímpicos em Tóquio

26 a 30 agosto Campeonatos da Europa de Atletismo

30 agosto Grande Prémio da Bélgica Fórmula 1

30 agosto Grande Prémio do Reino Unido MotoGP

31 agosto a 13 setembro US Open Ténis

Setembro

3 a 6 setembro Rali da Nova Zelândia

3 a 8 setembro Arranque da Liga das Nações Futebol

6 setembro Grande Prémio de Itália Fórmula 1

12 setembro a 4 outubro Campeonato do Mundo de Futsal, na Lituânia

13 setembro Grande Prémio de San Marino MotoGP

15/16 setembro Primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Futebol

20 setembro Grande Prémio de Singapura Fórmula 1

20 a 27 setembro Campeonatos do Mundo de estrada Ciclismo

24 a 27 setembro Rali da Turquia

25 a 27 setembro Laver Cup Ténis

27 setembro Grande Prémio da Rússia Fórmula 1

25 a 27 setembro Ryder Cup Golfe

27 setembro Maratona de Berlim Atletismo

Outubro

4 outubro Grande Prémio de Aragão MotoGP

11 outubro Grande Prémio do Japão Fórmula 1

11 outubro Maratona de Lisboa Atletismo

11 outubro Maratona de Chicago Atletismo

15 a 18 outubro Rali da Alemanha

18 outubro Grande Prémio do Japão MotoGP

25 outubro Grande Prémio dos Estados Unidos Fórmula 1

25 outubro Grande Prémio da Austrália MotoGP

29 outubro a 1 novembro Rali da Grã-Bretanha

Novembro

1 novembro Grande Prémio do México Fórmula 1

1 novembro Grande Prémio da Malásia MotoGP

1 novembro Maratona de Nova Iorque Atletismo

8 novembro Maratona do Porto Atletismo

15 novembro Grande Prémio do Brasil Fórmula 1

15 novembro Grande Prémio da Comunidade Valenciana MotoGP

16 a 22 novembro Finais ATP Ténis

19 a 22 novembro Rali do Japão

21 novembro Final da Taça Libertadores Futebol

23 a 29 novembro Finais Taça Davis Ténis

29 novembro Grande Prémio de Abu Dhabi Fórmula 1

Dezembro

8/9 dezembro Última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Futebol

10 dezembro Última jornada da fase de grupos da Liga Europa Futebol

Mundial clubes, ainda sem data