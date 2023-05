O Alanyaspor anunciou, esta terça-feira, a saída do avançado Ahmed Hassan, ex-Sp. Braga e Rio Ave, numa altura em que o egípcio está lesionado.

«O nosso futebolista Ahmed Hasan, que encerrou a época devido à lesão sofrida no jogo com o Umraniyespor e cujo processo de tratamento vai durar entre seis a oito semanas, despediu-se da equipa técnica e do nosso plantel. Desejamos a Ahmed Hassan uma rápida recuperação e agradecemos as contribuições ao clube», refere o Alanyaspor, em comunicado.

Hassan foi titular e marcou o único golo na vitória por 1-0 ante o Umraniyespor, na sexta-feira. Saiu aos 79 minutos de jogo.

O atacante de 30 anos, cedido pelos gregos do Olympiakos, acaba assim a sua passagem pelo Alanyaspor com 26 jogos e 11 golos.