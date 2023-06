Depois de uma temporada abaixo das expectativas, o Ajax anunciou esta quinta-feira que está à procura de um novo treinador.

O emblema de Amesterdão comunicou que o treinador John Heitinga, que tinha assumido o comando da equipa a meio da temporada, após a saída de Alfred Schreuder, já foi informado da decisão.

«Foi uma decisão difícil e não foi fácil dizer-lhe. John [Heitinga]embarcou para ajudar o clube num momento difícil e fê-lo com dedicação. Estamos muito gratos por isso. Foi um período difícil, o Ajax estava em quinto lugar e terminou em terceiro. Ele aprendeu muito nos últimos meses e gostaríamos de desempenhar um papel no seu desenvolvimento e mantê-lo ligado ao clube. Mas concluí que o Ajax precisa de um treinador principal mais experiente», disse o diretor de futebol dos neerlandeses, Sven Mislintat, citados pelos meios de comunicação do clube.

O Ajax, onde alinha o português Francisco Conceição, terminou no terceiro lugar do campeonato e não conquistou qualquer título esta época.