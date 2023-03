O Ajax foi derrotado em Amesterdão pelo Feyenoord, por 3-2, no De Klassieker do futebol neerlandês, que se disputou ao início da tarde deste domingo, a contar para a 26.ª jornada do campeonato local.

Santiago Giménez colocou a turma de Roterdão em vantagem logo aos cinco minutos de jogo, mas Edson Álvarez empatou para o Ajax aos 17, após um pontapé de canto.

A reviravolta ficou consumada pelo capitão Dusan Tadic (37m), mas, no início do segundo tempo, Sebastian Szymanski restabeleceu a igualdade (52m).

O internacional sub-21 português Francisco Conceição foi o primeiro jogador lançado por Heitinga, aos 64 minutos e o extremo até esteve envolvido num dos lances de maior perigo, já na reta final. Conceição conduziu no corredor direito, cruzou para Klaassen, que serviu Kudus, para um remate defendido por Timon Wellenreuther (83m).

Não marcou o Ajax, fê-lo o Feyenoord. Na sequência de um canto, aos 86 minutos, Lutsharel Geertruida cabeceou ao primeiro poste para fazer o 3-2 e dar a primeira vitória à equipa de Roterdão em casa do Ajax ao fim de 18 anos.

O Feyenoord, adversário da Roma de José Mourinho nos quartos de final da Liga Europa, distancia-se ainda mais da turma de Amesterdão, continua líder e passa a somar 61 pontos, enquanto o velho rival segue em segundo, com 55.

Contudo, AZ Alkmaar, terceiro, com 53, tem menos um jogo e pode ultrapassar o Ajax. Já o PSV, quartos, com 52, pode apanhar a equipa de Heitinga.