Depois de ter sido suspenso no último domingo devido às tochas e outros objetos que foram atirados para o relvado, o Ajax-Feyenoord retomou esta quarta-feira e terminou com goleada do emblema de Roterdão por 4-0, na Johan Cruiff Arena.

O jogo recomeçou aos 55 minutos, altura em que tinha sido interrompido pela terceira vez e bastaram apenas quatro minutos para haver mudanças no marcador: Santiago Giménez completou o hat trick.

O avançado mexicano, que no último verão foi associado ao Benfica, já tinha marcado os dois primeiros golos (9m e 18m), além de ter assistido Igor Paixão (37m) para o 3-0.

Num estádio sem adeptos, o Ajax deu continuidade à exibição apática e nem sequer ameaçou a equipa de Arne Slot, que geriu a partida a seu bel-prazer.

O português Carlos Borges, que começou de início, saiu na reta final do encontro.

O Feyenoord subiu ao terceiro posto do campeonato dos Países Baixos, com 14 pontos, menos um do que os líderes PSV e AZ Alkmaar, que têm um jogo por disputar. O Ajax é 14.º, com apenas cinco pontos.