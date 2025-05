O Ajax parecia destinado a ganhar o título neerlandês, mas complicou nas últimas jornadas. A equipa de Amesterdão perdeu dez pontos nas últimas quatro jornadas e isso culminou nesta quarta-feira com um empate tardia no terreno do Groningen (2-2).

Desta forma, o PSV Eindhoven, que venceu também nesta quarta-feira o Heracles por 4-1 subiu ao primeiro lugar, agora, à entrada para a última jornada, com mais um ponto do que o maior rival, quando à entrada da 30.ª jornada estava a nove pontos do líder.

Quanto ao Ajax, irreconhecível nas últimas semanas, o jogo começou bem para o agora vice-líder da Eredivisie, com um golo de Gaaei na primeira parte. No início da segunda parte, Van Bergen empatou a partida. Após várias mexidas na segunda parte, Wout Weghorst fez o 2-1 de novo.

Já nos descontos, o Groningen teve um jogador expulso e... contra todas as expectativas, empatou aos 90+8m num lance de bola parada. Com o guarda-redes na área contrária, Blokzijl deu a 'estocada' final para o 2-2 e um monumental balde de água gelada para o Ajax.