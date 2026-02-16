A aventura de Oleksandr Zinchenko no Ajax ainda agora estava a começar e já tem fim à vista. O lateral-esquerdo de 29 anos assinou no último mercado pelo clube neerlandês, até junho, mas lesionou-se com gravidade e não joga mais esta época.

O Ajax confirmou que o internacional ucraniano sofreu uma lesão no joelho e enfrenta uma longa paragem.

Zinchenko lesionou-se logo nos primeiros minutos na vitória sobre o Fortuna Sittard (4-1), no sábado. No total, o ucraniano fez apenas 20 minutos, distribuídos por dois jogos, pela equipa de Amesterdão.

A lesão do ex-Arsenal é também um duro golpe para a seleção ucraniana, que vai disputar os play-offs de acesso ao Mundial 2026 em março.