A Johan Cruyff Arena, o estádio do Ajax, foi tomado por um espetáculo pirotécnico inesperado no domingo à noite, levado a cabo por adeptos das claques do clube. A 'chuva' de tochas, verylights e fogos-de-artifício ameaçou a segurança de jogadores e outros adeptos, resultando no adiamento do Ajax-Groningen, da primeira divisão neerlandesa.

Tudo por causa de uma homenagem a Tom, um adepto radical do Ajax que faleceu recentemente. Agora, o jogo vai ser disputado nesta terça-feira, mas à porta fechada. Menno Geelen, CEO do Ajax, falou aos meios do clube neerlandês já na manhã desta segunda-feira e começou por lamentar o sucedido.

«Foi uma noite verdadeiramente sombria para todos os que amam futebol, mas especialmente para aqueles que amam o Ajax. Quero oferecer mais uma vez as minhas sinceras desculpas a todos, mas especialmente àqueles que estavam no estádio. Foram colocados em perigo e não conseguimos proporcionar-lhes a noite que desejávamos», disse.

Geelen anunciou que o clube vai compensar todos aqueles que compraram bilhete e acabaram por não ver ao vivo o Ajax-Groningen. Depois de um breve episódio de lançamento de artefactos pirotécnicos na penúltima jornada em casa, o CEO do Ajax garantiu que foram tomadas medidas.

«Mais cães pisteiros e revistas adicionais aos adeptos. Mas, pelo que se sabe até agora, uma saída de emergência foi forçada a partir do interior. Foi assim que um grande grupo de pessoas sem bilhetes, mas com muitos fogos de artifício, conseguiu entrar. Estamos agora a tentar descobrir quem são e como isso pôde acontecer, para que possamos tomar as medidas adequadas», justificou Meelen.

«Estamos agora a fazer o que, na verdade, fizemos durante toda a noite: rever as imagens das câmaras de videovigilância para que possamos identificar os autores e tomar as medidas adequadas. Entretanto, estamos a preparar-nos para o jogo de amanhã que, infelizmente, será disputado sem público», finalizou o CEO.

O Ajax vive um momento complicado em termos de resultados. Não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, sendo que, no último, perdeu com o Benfica em casa por 2-0, na Liga dos Campeões. Estão em sexto lugar no campeonato, já a 16 pontos do líder PSV.

