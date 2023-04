A federação dos Países Baixos prometeu endurecer o combate à violência nos estádios e o governo neerlandês classificou de «escandaloso» e «intolerável» os incidentes ocorridos no clássico das meias-finais da Taça entre Feyenoord e Ajax, na quarta-feira, em Roterdão.

O encontro, que terminou com triunfo da equipa de Amesterdão por 2-1, esteve várias vezes interrompido devido ao comportamento dos adeptos da casa, que atingiram Davy Klaassen com um isqueiro. O médio do Ajax ficou mesmo a sangrar.

«O que aconteceu é totalmente escandaloso e intolerável», disse o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rute.

Já os responsáveis do governo pela justiça e pelo desporto, anunciaram a abertura de uma investigação aos incidentes e novas medidas de combate à violência nos estádios.

«A partir de agora, se um jogador ou árbitro for atingido por um objeto do público, o árbitro cancela imediatamente a partida. Estamos fartos deste comportamento. Não há lugar para a violência», anunciou a federação neerlandesa.

Segundo a polícia neerlandesa, foram detidas 22 pessoas por envolvimento nos distúrbios no De Kuip. O Feyenoord já comunicou que a bancada em questão vai ser encerrada.

Além dos incidentes durante o jogo, o pontapé de saída também teve de ser atrasado devido ao lançamento de potes de fumo e material pirotécnico para o relvado.