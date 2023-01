O guarda-redes Gerónimo Rulli é reforço do Ajax, anunciou o emblema neerlandês esta sexta-feira.

Recentemente consagrado campeão do mundo com a Argentina, mesmo não tendo somado qualquer minuto no Mundial 2022, Rulli assinou até 2026.

O Ajax pagou oito milhões de euros ao Villarreal, mas o montante da transferência pode ascender aos 10 milhões.