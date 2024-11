John van’t Schip já não é treinador do Ajax de Amesterdão. O clube comunicou a rescisão de contrato com o técnico nesta segunda-feira.

Van't Schip chegou ao Ajax em 30 de outubro de 2023, como treinador interino, assinando um contrato até 30 de junho de 2025. Na altura, o clube e o treinador acordaram que este completaria pelo menos essa época como treinador principal, transitando depois para um cargo de gestão técnica a partir de 1 de julho de 2024.

No entanto, foi dada confiança ao treinador neste início de temporada, sem que o histórico neerlandês obtivesse os resultados desejados. A equipa está em terceiro lugar na Eredivisie, a sete pontos do líder PSV.

«É lamentável que esta época não se tenha desenrolado como tínhamos imaginado inicialmente. Na época passada, o meu papel como treinador principal foi o principal. Foram meses intensos, tanto a nível profissional como pessoal, durante os quais alcançámos o nosso objetivo de garantir o futebol europeu com um quinto lugar. Quero agradecer ao Ajax, e nunca esquecerei o fantástico apoio dos adeptos. Uma vez Ajacied, sempre Ajacied», afirmou Van 't Schip aos meios do clube.

Agora que Erik Ten Hag foi despedido do Manchester United (para Ruben Amorim sucedê-lo), será que o técnico voltará a uma casa onde foi feliz?

