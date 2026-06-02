Míchel, antigo treinador do Girona, foi apresentado esta terça-feira como novo técnico do Ajax.

O espanhol de 50 anos assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema de Amesterdão, ou seja, até 2028.

Míchel iniciou a carreira nos bancos no Rayo Vallecano, onde esteve durante mais de duas temporadas. Em 2019, mudou-se para o Huesca e, nas últimas cinco épocas, comandou o Girona, que ficou em 19.º lugar na Liga espanhola e desceu de divisão.

Há duas épocas, diga-se, foi capaz de levar a equipa catalã ao histórico terceiro lugar.

O Ajax terminou no quinto posto do campeonato neerlandês e, na próxima temporada, vai jogar a Liga Conferência.

