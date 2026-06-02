OFICIAL: Míchel é o novo treinador do Ajax
Treinava o Girona, que desceu de divisão em Espanha
Míchel, antigo treinador do Girona, foi apresentado esta terça-feira como novo técnico do Ajax.
O espanhol de 50 anos assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema de Amesterdão, ou seja, até 2028.
Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026
Míchel iniciou a carreira nos bancos no Rayo Vallecano, onde esteve durante mais de duas temporadas. Em 2019, mudou-se para o Huesca e, nas últimas cinco épocas, comandou o Girona, que ficou em 19.º lugar na Liga espanhola e desceu de divisão.
Há duas épocas, diga-se, foi capaz de levar a equipa catalã ao histórico terceiro lugar.
O Ajax terminou no quinto posto do campeonato neerlandês e, na próxima temporada, vai jogar a Liga Conferência.