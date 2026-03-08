O Ajax anunciou, este domingo, que Óscar García, treinador da equipa B, vai substituir Fred Grim no comando técnico da equipa. 

O treinador neerlandês estava no cargo desde novembro, quando sucedeu a John Heitinga, de forma interina, e volta a assumir funções na academia do clube. Desde o início do ano, o Ajax conta apenas com uma vitória, no meio de quatro empates e uma derrota sofrida no último jogo diante do Groningen por 3-1.

Em comunicado, o diretor técnico Jordi Cruyff refere que Fred Grim entrou «numa fase difícil», no entanto reforça que o treinador fez tudo «o que pôde».

«Eu e o Fred conversámos e concordámos que algo precisa de mudar. Ele assumiu a equipa num período difícil e fez tudo o que pôde. Somos gratos por isso. Os próximos meses são muito importantes. Ainda temos oito jogos pela frente e precisamos de aproveitar cada um ao máximo», disse em declarações aos meios de comunicação do clube.

Atualmente, recorde-se, o Ajax é quinto classificado com 44 pontos.

RELACIONADOS
Itália: Milan vence dérbi com o Inter e reanima luta pelo título
VÍDEO: Vitinha marca e dá vitória ao Génova frente à Roma
Taça de Inglaterra: Leeds vence Norwich e segue para os «quartos»
Alemanha: Frankfurt empata e complica lugares europeus
Insólito na Alemanha: adepto entra no relvado e desliga monitor do VAR