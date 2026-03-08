OFICIAL: Óscar García sucede a Fred Grim no comando técnico do Ajax
Treinador estava na equipa B, enquanto que o neerlandês volta a assumir funções na academia do clube
O Ajax anunciou, este domingo, que Óscar García, treinador da equipa B, vai substituir Fred Grim no comando técnico da equipa.
O treinador neerlandês estava no cargo desde novembro, quando sucedeu a John Heitinga, de forma interina, e volta a assumir funções na academia do clube. Desde o início do ano, o Ajax conta apenas com uma vitória, no meio de quatro empates e uma derrota sofrida no último jogo diante do Groningen por 3-1.
Em comunicado, o diretor técnico Jordi Cruyff refere que Fred Grim entrou «numa fase difícil», no entanto reforça que o treinador fez tudo «o que pôde».
«Eu e o Fred conversámos e concordámos que algo precisa de mudar. Ele assumiu a equipa num período difícil e fez tudo o que pôde. Somos gratos por isso. Os próximos meses são muito importantes. Ainda temos oito jogos pela frente e precisamos de aproveitar cada um ao máximo», disse em declarações aos meios de comunicação do clube.
Atualmente, recorde-se, o Ajax é quinto classificado com 44 pontos.
Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy.— AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2026