Zakaria Labyad foi a grande figura da goleada do Ajax ao Utrecht (5-1), em jogo de pré-época disputado na Arena de Amesterdão, nesta quinta-feira.

O antigo jogador do Sporting marcou três golos, dois deles na cobrança de livres diretos. O primeiro para o lado direito da baliza, com a bola a entrar junto ao poste, e o segundo ao ângulo superior esquerdo, com a bola a bater ainda na trave.

Labyad vai para a terceira época ao serviço do Ajax, clube pelo qual soma 23 jogos e 5 golos.

Ao serviço do Sporting fez 27 jogos e 3 golos pela equipa principal, e depois 14 jogos e 3 golos pela equipa B.

Veja os golos de livre direto: