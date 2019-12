André Onana tem sido o titular da baliza do Ajax e revelou nesta terça-feira que um clube decidiu não avançar para a sua contratação por ser negro.

O guardião disse, em entrevista ao Het Parool: «Ao longo do caminho, notei: 'Não é fácil para um guarda-redes negro chegar alto. No meu primeiro ano no Ajax, chegámos à final da Liga Europa e, após a final, houve conversas com um clube interessado. Mas esse clube decidiu não avançar com a transferência, porque um guarda-redes negro seria difícil de aceitar para os seus adeptos. Portanto, não foi porque eles não acharam que eu era suficientemente bom. Considero isso um elogio.»