No primeiro jogo oficial sem o treinador Roger Schmidt, agora no Benfica, o PSV conquistou a Supertaça dos Países Baixos, depois de vencer o Ajax, por 5-3, neste sábado.

O reforço Steven Bergwijn adiantou a turma de Amesterdão à passagem do primeiro quarto de hora, mas o bis de Guus Til (32m e 45+2m) levou o conjunto de Eindhoven em vantagem para o intervalo.

O brasileiro Antony, nove minutos depois do início da segunda parte, restabeleceu a igualdade, enquanto o Gakpo voltou a adiantar o PSV, pouco tempo depois (65m). Til completou um hat trick aos 69 minutos, mas Kudus (72m) ainda deixou o Ajax com esperanças de levantar o troféu, ao reduzir para 4-3.

Contudo, já em superioridade numérica face à expulsão de Calvin Bassey, a equipa de Eindhoven deu o golpe final nas aspirações do campeão neerlandês, com o golo de Xavi Simons, no primeiro minuto de descontos.

O internacional sub-21 português Francisco Conceição, que até já jogou em dois encontros particulares, não saiu do banco.

O resumo da partida: