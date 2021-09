O futebolista do Ajax, Antony, um dos destaques da goleada dos holandeses ante o Sporting na quarta-feira, por 5-1, na primeira jornada da Liga dos Campeões, permitiu uma boa memória a pelo menos um jovem leão após o encontro.

O extremo brasileiro dirigiu-se a uma parte de uma das bancadas e deu a sua camisola a Diogo de Oliveira, que mostrou um sorriso ao ser brindado daquela forma.

Diogo é brasileiro e faz parte das camadas jovens do Sporting desde 2019 e acompanha o percurso de Antony, que já há cerca de um mês lhe tinha dedicado um vídeo através das redes sociais. Antes, Diogo tinha estado no Paulista FC, do Brasil, entre 2015 e 2016, tendo depois passado pela formação do Royal Arquet da Bélgica, de 2016 a 2019.