Sem Francisco Conceição na ficha de jogo, o Ajax goleou o Groningen, por 6-1, em jogo da segunda jornada do campeonato neerlandês disputado neste domingo, em Amesterdão.

Steven Bergwijn abriu caminho à vitória, aos 4 minutos, mas Cyril Ngonge reduziu para os visitantes pouco depois (10m). Aos 28 minutos, surgiu o momento alto do jogo pelo inevitável Antony. O internacional brasileiro cortou para o corredor central e disparou um remate fortíssimo para colocar o Ajax de novo na frente.

Bergwijn ainda viria a completar um hat trick, com golos aos 45 e 57 minutos, antes de Kennet Taylor (66m) marcar e Berghuis fechar o resultado, de grande penalidade (88m).

Com duas vitórias em dois jogos, o Ajax segue na liderança partilhada do campeonato dos Países Baixos, com o PSV.