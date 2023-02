Francisco Conceição marcou na goleada por 4-2 da equipa B do Ajax contra o MVV Maastricht, partida do segundo escalão do futebol neerlandês.



O internacional sub-21 português recebeu a bola no corredor direito e já na área, atirou rasteiro e colocado para o fundo da baliza contrária. Este foi, de resto, o segundo golo do ex-FC Porto pela equipa secundário do emblema de Amesterdão.



Recorde-se que Francisco Conceição tinha jogado 12 minutos pela equipa A frente ao Sparta de Roterdão, no domingo.



Veja o golo de Francisco Conceição: